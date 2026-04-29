Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники украли у таганрожца 500 тысяч рублей под видом индексации зарплаты

В Таганроге 28-летний местный житель лишился 500 тыс. руб. из-за мошенничества под видом индексации заработной платы. В полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

В Таганроге 28-летний местный житель лишился 500 тыс. руб. из-за мошенничества под видом индексации заработной платы. В полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Потерпевший получил в мессенджере сообщение от контакта, записанного как «Бухгалтерия». Собеседник предложил проиндексировать зарплату, для чего требовалось перейти по ссылке и пройти верификацию на портале госуслуг. После перехода по ссылке аккаунт потерпевшего на портале был взломан. Находясь под давлением, таганрожец сфотографировался с документом в руках. После того как банки отказали ему в кредите, он занял нужную сумму у знакомого. Затем он приобрел новый телефон и SIM-карту, установил стороннее приложение и перевел все деньги на указанные счета якобы для узаконивания средств.

Когда кураторы перестали выходить на связь, потерпевший обратился в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по установлению причастных к преступлению лиц.