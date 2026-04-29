Мошенники украли у таганрожца 500 тысяч рублей под видом индексации зарплаты

Потерпевший получил в мессенджере сообщение от контакта, записанного как «Бухгалтерия». Собеседник предложил проиндексировать зарплату, для чего требовалось перейти по ссылке и пройти верификацию на портале госуслуг. После перехода по ссылке аккаунт потерпевшего на портале был взломан. Находясь под давлением, таганрожец сфотографировался с документом в руках. После того как банки отказали ему в кредите, он занял нужную сумму у знакомого. Затем он приобрел новый телефон и SIM-карту, установил стороннее приложение и перевел все деньги на указанные счета якобы для узаконивания средств.