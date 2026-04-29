Для самокатчиков ужесточили правила в Алматы: какое решение приняли в полиции

В Алматы полицейские обсудили с представителями кикшеринговых компаний ситуацию с использованием электросамокатов в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию мегаполиса.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в Instagram- аккаунте Департамента полиции Алматы, в ходе встречи были подняты вопросы правильного использования электросамокатов и дисциплины пользователей. В частности говорили о нарушениях правил ПДД: движении по тротуарам, превышении скорости и хаотичной парковке, создающей неудобства и риски для пешеходов.

Заместитель начальника ДП Алматы Галым Саргулов подчеркнул необходимость комплексного подхода и ответственности со стороны сервисов: усиления контроля пользователей, внедрения технологий и профилактики нарушений.

«Также обсуждалась организация специальных парковочных зон и недопущение беспорядочного размещения самокатов. Отмечена важность технической исправности транспорта и соблюдения правил пользователями. При грубых нарушениях самокаты и другие СИМ будут отправляться на штрафстоянки, а нарушители — привлекаться к ответственности», — отметили в полиции.

По итогам встречи стороны договорились усилить взаимодействие и продолжить разъяснительную работу для повышения культуры и безопасности на дорогах.