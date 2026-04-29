В Челябинской области организовали информационную поездку для туроператоров

Туроператоры стали участниками инфотура по Еткульскому округу Челябинской области. Мероприятие организовал центр «Мой бизнес» в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре.
Первой локацией маршрута стало кафе «Боровушка» в селе Еткуль, расположенное на берегу одноименного озера. Далее гости посетили Еткульский краеведческий музей им. В. И. Сосенкова, где они увидели экспонаты деревенского быта, времен Великой Отечественной войны и СССР.
Кроме того, туроператоры прошлись по экотропе вокруг озера Боровушка. Финальной точкой агротуристического маршрута стал этноцентр «Аткуль-Улу». Там гостей угостили шурпой и чак-чаком, а также провели ярмарку местных мастеров.
«В Еткульском округе можно увидеть историческую и природную составляющую и, конечно, фермерские хозяйства, которым центр оказывает всестороннюю поддержку для развития. Данный туристический маршрут интересен своим сосновым бором, казачьей культурой и многими другими местами для путешествий. Несмотря на то, что Еткульский округ находится неподалеку от Челябинска, он практически не исследован туристами, что дает нам вектор для развития агротуризма», — отметила старший консультант центра поддержки фермерства центра «Мой бизнес» Ирина Асанова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.