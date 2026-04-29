В Ростовской области более 600 человек пострадали от укусов клещей с начала года

В Ростовской области около 600 человек пострадали от укусов клещей с начала года. Актуальную статистику озвучил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев на пресс-конференции ТАСС.
Жертвами кровососущих стали уже больше 200 детей. Пока клещи ведут себя менее активно по сравнению с прошлым годом. Причина кроется в затяжных холодах и слабо прогретой почве. Но на майские праздники люди массово поедут на природу, и число укусов резко пойдет вверх.
— В разных частях региона ситуация отличается. На юго-востоке области можно легко подхватить крымскую геморрагическую лихорадку. Почти во всех районах есть риск заразиться туляремией. При этом клещевого энцефалита у нас пока нет, — пояснил Евгений Ковалев.
Напомним, медики категорически запрещают давить клещей голыми руками. Опасная инфекция моментально попадает в кровь через микротрещины на коже. Для прогулок на природе лучше выбирать светлую однотонную одежду. А для надежной защиты штаны стоит всегда заправлять в носки.
