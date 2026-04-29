В Рыбачьем назначили общественные слушания по проекту застройки на Куршской косе

Концепция развития турзоны на Куршской косе, предусматривавшая строительство речного пункта пропуска в Рыбачьем, была разработана еще в 2008 году. Временный пункт пропуска был открыт в июне 2013 года, он стал первым шагом в реализации проекта «Куршская гавань». В полном объеме он должен был начать работать к 2017 году. Также здесь планировалось построить гостиничный комплекс и яхт-клуб. Однако после краха «Инвестбанка» в декабре 2013 года содержать объект стало некому, участок под несостоявшимся пунктом пропуска выставили на торги.