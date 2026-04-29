В Калининградской области ищут 80-летнюю женщину, пропавшую сутки назад

В Калининградской области ищут 80-летнюю Веру Смирнову, которая пропала сутки назад. Об этом сообщает ПСО «Запад».
Пенсионерка пропала во вторник, 28 апреля, в поле вблизи посёлка Вороново-2 Гурьевского района. С тех пор её местонахождение не установлено. Пожилая женщина может нуждаться в медицинской помощи.
Рост пропавшей — 162 см, она худощавого телосложения, с седыми волосами до плеч. Она была одета в серую куртку, тёмно-серые штаны и голубые кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 508−038; 8 (4012) 520−444; 02; 102; 112.