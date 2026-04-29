В Омске зацвёл абрикос у «Маяковского», похожий на сакуру

Розовые цветы на дереве только появились, но уже скоро оно может стать одной из весенних фотозон города.

Источник: Om1 Омск

В Омске начал цвести абрикос, который каждый год привлекает внимание горожан. Местные жители сравнивают 40-летнее дерево с японской сакурой из-за нежных розовых цветов на ветвях.

Пока бутоны только начали раскрываться. Однако с потеплением дерево будет выглядеть ярче и пышнее. В прошлом году абрикос зацвёл в конце апреля — с 25 по 27 число.

Особенность этого дерева в том, что цветы появляются раньше первых листьев. Из-за этого ветви покрываются розовым «облаком», а само место становится популярным у омичей для прогулок и фотографий.

Цветение абрикоса длится недолго — около 8−10 дней. После этого лепестки опадают.