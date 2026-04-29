1 Мая: история и традиции праздника, его значение в разные годы

Тогда на улицы вышло от 30 до 40 тысяч человек. Рабочие требовали положить конец использованию детского труда, сократить 15-часовой день до 8-часового и ввести два полноценных выходных в неделю. Полиция попыталась разогнать толпу, и в ответ в сторону стражей порядка полетела бомба. В результате взрыва погибло не менее семи офицеров. Стражи порядка открыли огонь на поражение. По разным оценкам, среди протестующих было от четырех до шести убитых, около сотни раненых. Более ста человек были арестованы.