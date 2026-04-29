Проект по профориентации помогает нижегородским школьникам выбрать будущее

В Нижегородской области с помощью всероссийского проекта «Билет в будущее» множество школьников смогли выбрать себе специальность. Эта инициатива вписывается в задачи национального проекта «Молодежь и дети», нацеленного на создание условий для самореализации молодежи и раннюю профориентацию, сообщает контент-партнер «РГ» Pravda-nn.ru.
Например, шестиклассник Архип Архипов из школы № 11 города Павлово благодаря проекту смог четко определить свои профессиональные ориентиры. Мальчику нравится создавать продукты будущего и помогать людям осваивать технологии. Поэтому, пройдя диагностику на портале профориентации, он понял, что хочет связать жизнь с промышленным дизайном или стать цифровым куратором.
Еще одна школьница из Стрельской основной школы Вадского округа, восьмиклассница Дарья Сазанова, участвует в проекте уже с шестого класса. Диагностика указала ей направление «Безопасная среда», а профессиональная проба в Перевозском строительном колледже окончательно укрепила в выборе. Там девочка попробовала себя в ролях криминалиста, юриста и обвинителя, где снимала отпечатки пальцев, занималась анализом улик и работала с доказательствами. Так она уверилась, что станет полицейской или юристкой, и готовится поступить в один из колледжей «Профессионалитета» по правоохранительной сфере.
Проект открывает школьникам доступ к профориентационным тестам, онлайн‑пробам актуальных специальностей, каталогу профессий будущего, а также дает возможность познакомиться с профессиями — посещать тематические мероприятия и общаться с профессионалами. Всего в 2026 году в профориентационных активностях приняли участие 82 832 школьника.
В Нижегородской области оператором проекта является Центр развития творчества детей и юношества области. «Билет в будущее» объединяет школьников, учителей и родителей, а в поддержке ребят задействованы учителя, психологи, наставники и эксперты со всей страны. Около 300 организаций‑партнеров — от агропромышленных предприятий и торговых компаний до медучреждений, образовательных и культурных учреждений — помогают школьникам раскрыть свои склонности и таланты.
Школьники побывали на экскурсиях в поликлиниках, детских садах, театрах, племенных конных заводах, библиотеках, областном военном комиссариате, домах культуры, спецсемлесхозе и даже в областном Законодательном собрании. Дети знакомились с инновационными разработками, современными цехами и технологическими линиями на промышленных площадках, общались со специалистами и перенимали секреты профессионального успеха. Так, видя деятельность предприятий изнутри, школьники понимают, к чему они больше тянутся и какие специальности сейчас востребованы в регионе.
Дополнительную поддержку на пути профессионального самоопределения оказывает курс «Россия — мои горизонты». Это обязательный профориентационный курс для учеников 6 — 11-х классов. Он действует во всех школах страны с 1 сентября 2023 года и помогает подросткам лучше узнать рынок труда и многообразие профессий.