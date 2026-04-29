Проект по профориентации помогает нижегородским школьникам выбрать будущее

Еще одна школьница из Стрельской основной школы Вадского округа, восьмиклассница Дарья Сазанова, участвует в проекте уже с шестого класса. Диагностика указала ей направление «Безопасная среда», а профессиональная проба в Перевозском строительном колледже окончательно укрепила в выборе. Там девочка попробовала себя в ролях криминалиста, юриста и обвинителя, где снимала отпечатки пальцев, занималась анализом улик и работала с доказательствами. Так она уверилась, что станет полицейской или юристкой, и готовится поступить в один из колледжей «Профессионалитета» по правоохранительной сфере.