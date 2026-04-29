Пенсионера из Нестеровского района будут судить за удар полицейской

Его обвиняют в применении насилия к представителю власти и оскорблении полицейских.
Всё случилось 30 марта 2026 года в посёлке Ясная Поляна. Мужчина был пьян, а когда сотрудники полиции предъявили ему законные требования, он ударил одну из сотрудниц два раза рукой в грудь и оскорбил полицейских. Имя женщины в материалах дела не раскрывается.
На время следствия фигуранта отправили под домашний арест. Сейчас собранные доказательства переданы в суд. Максимальное наказание по статье о применении насилия к представителю власти — до пяти лет лишения свободы.