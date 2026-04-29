В Казахстане предложили увеличить срок обучения в медвузах

Во время обсуждения законопроекта по вопросам статуса педагога и образования депутат Аймагамбетов поднял проблему медицинского образования.
«Согласно последней реформе, срок обучения студентов составляет 6 лет. Далее период интернатуры продолжительностью в полгода студент проводит в условиях стационара без определенного юрстатуса, не имея доступа к медицинским информационным системам и права на участие в лечебных манипуляциях. Выражаясь простыми словами, обучающиеся предоставлены сами себе», — озвучил депутат.
Он считает, что по окончании 6-летнего обучения выпускники не имеют возможности трудоустроиться, поскольку прохождение резидентуры является для всех обязательным условием.
«Срок обучения в резидентуре составляет от 2 до 4 лет. При этом количество государственных грантов крайне ограничено, в связи с чем обучение зачастую осуществляется на платной основе. Предлагаемое изменение — переход на 7-летнюю модель обучения. Программа будет включать 6 лет теоретической подготовки в университете и 1 год полноценной практической интернатуры на базе медицинских организаций», — дополнил мажилисмен.
Ранее депутаты Мажилиса в первом чтении приняли законодательные поправки по вопросам статуса педагога и образования.