Нижегородская сборная стала третьей на чемпионате России по настольному теннису

Успех был достигнут в смешанных командных состязаниях.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородская сборная стала третьей на чемпионате России по настольному теннису. Главные национальные соревнования проходят в эти дни в Москве. Сначала были разыграны награды в новом виде программы — смешанном командном турнире.

Медаль нижегородцам принёс выход в ½ финала. Перед этим в плей-офф они превзошли теннисистов из Дагестана (8:1) и Краснодарского края (8:6). Побороться за золото не получилось: на полуфинальной стадии наши земляки уступили соперникам из Татарстана — 3:8. Команда этой республики и поднялась на высшую ступень пьедестала, одолев в финале петербуржцев — 8:7. Бронзовыми призёрами стали команды Нижегородской области и Москвы. Сборную нашего региона составили Михаил Пайков, Сергей Рыжов, Элизабет Абраамян, Влада Воронина, Андрей Попов, Евгений Досов, Дарья Чернова и Любовь Тэнцер.

29 апреля на чемпионате России стартовали личные состязания. В женском одиночном разряде Элизабет Абраамян постарается выиграть чемпионский титул пятый раз подряд. Соревнования завершатся 3 мая.

