Нижегородская сборная стала третьей на чемпионате России по настольному теннису

Медаль нижегородцам принёс выход в ½ финала. Перед этим в плей-офф они превзошли теннисистов из Дагестана (8:1) и Краснодарского края (8:6). Побороться за золото не получилось: на полуфинальной стадии наши земляки уступили соперникам из Татарстана — 3:8. Команда этой республики и поднялась на высшую ступень пьедестала, одолев в финале петербуржцев — 8:7. Бронзовыми призёрами стали команды Нижегородской области и Москвы. Сборную нашего региона составили Михаил Пайков, Сергей Рыжов, Элизабет Абраамян, Влада Воронина, Андрей Попов, Евгений Досов, Дарья Чернова и Любовь Тэнцер.