Гримасы Центрального рынка и чудо-макароны: о чем писали газеты 35 лет назад

«Пять лет минуло с того дня, как весь мир узнал горькое слово “Чернобыль”, — писала в небольшой заметке Л. Горлова. — И наши земляки были в числе тех, кто шел в радиоактивное пекло. Калининградцам, работавшим в зоне АЭС после аварии и был посвящен митинг, прошедший 26 апреля в областном центре. Здесь не было громких слов и долгих речей. Тем, кто принимал участие ликвидации аварии, трудно было говорить. Ведь, несмотря на то, что сегодня всем нам живется нелегко, им, потерявшим в зоне здоровье, еще труднее. И хотя, как они сами отмечали, областными и городскими властями делается многое, все-таки этого явно недостаточно, и пока “чернобыльцам” приходится уповать все больше лишь на свои силы да на поддержку общества “Чернобыль”».