Сколько медалей завоевала Россия на детском ЧМ по шахматам в Сербии?

7-летний Михаил Шишов выиграл блиц в категории до 18 лет.
Не успела отгреметь канонада претендентских боёв на Кипре, как в Сербии начался детско-юношеский чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу.
Соревнования проходили с 15 по 20 апреля и собрали 400 юных шахматистов из 40 стран, в том числе 98 представителей из России. Сенсацией турнира стало выступление 11-летнего москвича, выходца из Калмыкии Романа Шогджиева, который стал чемпионом мира по блицу в возрастной группе до 18 лет. Кстати, Роман является самым молодым международным мастером в истории шахмат.
Фурор произвёл и самый молодой наш участник, 7-летний Михаил Шишов из Казани, завоевавший звание чемпиона мира по блицу и серебро в быстрых шахматах (рапид) в группе до 8 лет.
Чемпионами мира в своих возрастных группах также стали: Даниил Каминский, Давид Кауфман, Диана Преображенская, Фёдор Сидельников, Александр Усов, Алиса Юнкер, Матфей Юрасов (все они — россияне). Запомним эти имена. Возможно, кто-то из этой молодёжи в будущем станет чемпионом мира уже среди взрослых!
А всего россияне завоевали 25 медалей и первое место в медальном зачёте. «В Сербии наши ребята играли под флагом России, который также был размещён в игровом зале, а при награждении наших чемпионов звучал гимн Российской Федерации», — отметил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. Отрадно, что в Сербии не признают незаконные санкции против российских спортсменов.
А теперь к нашему региону. В мае 2026 г. Волгоградской комиссией по шахматной композиции запланировано провести ряд очных и заочных соревнований по решению задач. Пока в качестве разминки предлагаем решить две шахматные задачи нашего постоянного читателя из г. Гомель (Беларусь) Сергея Дорощенко (на диаграммах).
Фамилии читателей, первыми приславшими верное решение, будут опубликованы.
Ответы присылать по адресу: 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9, «Аргументы и факты» — НП", шахматы или e-mail: solo-chess@yandex.ru. Срок присылки решений — 10 дней. Успеха!
Уточнение. В прошлом номере мы поздравили лучших шахматистов-победителей чемпионата Волгоградской области. Уточним, что речь шла о лучших с точки зрения достигнутых результатов в шахматном конкурсе «АиФ»-НП". Ещё раз поздравляем читателей и желаем покорить новые вершины!