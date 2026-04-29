Сколько медалей завоевала Россия на детском ЧМ по шахматам в Сербии?

Соревнования проходили с 15 по 20 апреля и собрали 400 юных шахматистов из 40 стран, в том числе 98 представителей из России. Сенсацией турнира стало выступление 11-летнего москвича, выходца из Калмыкии Романа Шогджиева, который стал чемпионом мира по блицу в возрастной группе до 18 лет. Кстати, Роман является самым молодым международным мастером в истории шахмат.