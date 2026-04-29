В сургутской библиотеке № 16 прошла Неделя космоса

В День космонавтики состоялась торжественная церемония награждения победителей турнира «Космический кубок библиотеки: 65 лет с Юрием Гагариным» и конкурса открыток «Первый. 65 лет спустя». После награждения были организованы мастер-классы. Посетители библиотеки создавали космические открытки, погружались в мир «космических ароматов» с парфюмерным стилистом, плели пасхальные корзинки из ротанга и рисовали звездные гравюры в технике граттаж.