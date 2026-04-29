В сургутской библиотеке № 16 прошла Неделя космоса

Мероприятия в ходе Недели космоса состоялись в библиотеке № 16 в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа. Их провели в соответствии с целями национального проекта «Семья», сообщили в департаменте внутренней политики региона.
Каждый вечер библиотека превращалась в открытую дискуссионную площадку. Там основатель сообщества «Космопорт. Космос рядом» Сергей Малов провел встречу «Путеводитель по космическим местам Сургута». Куратор студенческого совета Сургутского госуниверситета Данила Прожерин и ведущий специалист отдела комплектования централизованной библиотечной системы Ирина Гришунина рассказали об инфраструктуре космодрома и о том, как подготавливают ракеты к полетам.
В День космонавтики состоялась торжественная церемония награждения победителей турнира «Космический кубок библиотеки: 65 лет с Юрием Гагариным» и конкурса открыток «Первый. 65 лет спустя». После награждения были организованы мастер-классы. Посетители библиотеки создавали космические открытки, погружались в мир «космических ароматов» с парфюмерным стилистом, плели пасхальные корзинки из ротанга и рисовали звездные гравюры в технике граттаж.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.