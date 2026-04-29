Новый водопровод протяжённостью 24 км появится в посёлке Солонцы

В посёлке Солонцы Емельяновского округа началось строительство разводящих водопроводных сетей. Работы ведутся по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве Красноярского края.
Подрядчики проложат 24 километра труб по улицам Содружества, Свободной, Курской, Победы, Юности, Изумрудной, Рябиновой и другим. Также установят 242 водопроводных и 42 дренажных колодца.
Как сообщил замминистра строительства и ЖКХ края Игорь Епифанов, специалисты уже завозят материалы, выполнили гидроизоляцию 15 железобетонных колодцев и приступили к бурению горизонтального канала для укладки труб. Завершить работы планируют до конца года.
Кроме того, по краевой программе «Реформирование и модернизация ЖКХ» в этом году продолжат строить магистральный водовод от Солонцов до садовых товариществ и села Шуваево. Будет проложено более 6 километров сетей, установлены 24 колодца, пять камер и насосная станция.
С 2023 года уже построили свыше 20 километров водопровода, соединившего Красноярск с посёлками Солонцы, Дрокино, Логовой, Творогово и Емельяново.
Ранее мы сообщали, что ещё 8 участков дорог временно закрыли из-за паводков в Красноярском крае.