В Хабаровске студент вскрыл сейф предпринимателя по указанию мошенников

По данным оперативников, мошенники убедили 21-летнюю дочь бизнесмена, что ей и ее близким угрожает уголовное преследование. Они убедили ее приехать из Москвы в Хабаровск и положить ключи от квартиры в указанное место во дворе. Там их подобрал студент московского вуза, тоже приехавший в Хабаровск по указанию телефонных аферистов, думая, что он помогает в ведении расследования.