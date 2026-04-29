В Нижегородской области хирурги повысили квалификацию

Хирург из Набережных Челнов обучил врачей в Нижегородской области современной методике операций на артериях нижних конечностей. Совершенствование качества оказания медицинской помощи — одна из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Своим опытом поделился заведующий рентгенохирургическим отделением № 2 Больницы скорой медицинской помощи им. Р. С. Акчурина в Набережных Челнах Марат Шарафутдинов. Он рассказал, что запланированные операции требуют не больших разрезов на теле пациента, а лишь микропрокола. В организм вводится гибкий катетер с режущим элементом, а лезвие снимает бляшку тонкими полосками. В результате остается чистый и гладкий сосуд, в который уже не нужно устанавливать металлические каркасы, например стенты.
«Доктор, которого мы пригласили, будет рассказывать и показывать, как можно удалить нарост слой за слоем, словно рубанком. Для мастер-классов были специально подобраны пациенты со сложной клинической картиной, это женщина 84 лет и мужчина 52 лет. Завтра в нашем кардиоцентре медики уже более широким составом обсудят результаты проведенных вмешательств и закрепят полученные знания на научно-практической конференции», — отметил и. о. директора специализированной кардиохирургической клинической больницы им. академика Б. А. Королева Антон Максимов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.