В Приморье муниципалитеты начали отключать отопление

В Арсеньевском городском округе отключены четыре котельные, однако пять продолжают работать, обеспечивая теплом больницы, детские сады и другие социальные учреждения — до 11 мая включительно. В Находкинском городском округе теплоснабжение прекращено частично: остановлены 32 котельные, шесть остаются в работе для снабжения жилого фонда.