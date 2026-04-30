В Приморье муниципалитеты начали отключать отопление

Хасанский и Черниговский округа полностью завершили сезон.

Источник: Аргументы и факты

Государственное предприятие «Примтеплоэнерго» приступило к плановому сворачиванию отопительного сезона в Приморском крае. Подача тепла прекращена на 82 котельных из 597, расположенных в четырёх муниципалитетах. Полностью отопительный период завершили Хасанский и Черниговский округа — там остановлены все 23 котельные каждого округа.

В Арсеньевском городском округе отключены четыре котельные, однако пять продолжают работать, обеспечивая теплом больницы, детские сады и другие социальные учреждения — до 11 мая включительно. В Находкинском городском округе теплоснабжение прекращено частично: остановлены 32 котельные, шесть остаются в работе для снабжения жилого фонда.

Генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Вячеслав Бабич сообщил, что сегодня завершится отключение в Октябрьском муниципальном округе — при этом тепло сохранится на социальных объектах, отключат только жилые дома. Уже завтра планируется остановка котельных в Дальнереченском и Артёмовском городских округах.

На остальной территории края отключение будет проходить по мере установления стабильно тёплой погоды: при среднесуточной температуре выше восьми градусов тепла в течение пяти дней подряд, после соответствующих распоряжений глав муниципалитетов.

После окончания отопительного периода «Примтеплоэнерго» начнёт гидравлические испытания теплосетей и подготовку к следующему зимнему сезону. Напомним, во Владивостоке отопление обещают отключить 4 мая.