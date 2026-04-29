«Они встречаются!» Коростелёв и Непряева вместе отдыхают на Мальдивах

Вокруг российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой давно ходило немало слухов о возможном романе. Сами спортсмены лишь изредка подогревали интерес публики намёками, но официально отношения не подтверждали.
Ситуация изменилась в конце апреля: Коростелёв опубликовал милое видео с отдыха на Мальдивах, где он проводит время вместе с Непряевой. После этого разговоры о паре вспыхнули с новой силой.
Мальдивы, бассейн и бокалы шампанского.
В конце апреля Коростелёв и Непряева отправились в заслуженный отпуск — выбор пал на Мальдивы. Спортсмены делились красочными фотографиями, однако совместных снимков не публиковали. Подтверждение о совместном отдыхе пришло из соцсетей Коростелёва: на кадрах видео — живописный закат, бассейн с лазурной водой и бокалы шампанского. Рядом с Савелием в бассейне — Дарья Непряева.
Поверх видео наложена песня, которая словно намекает на возможный роман — она называется Secret (Секрет). В композиции звучат строки: «Есть путь в моей голове, я теряюсь в своём сердце / Я знаю — ты чувствуешь то же самое, когда ты со мной / Ты знаешь, что я — всё, что тебе нужно».
Реакция поклонников не заставила себя долго ждать: одни поздравляли пару, другие строили детективные теории, третьи просто восторгались их внешним соответствием друг другу.
«Огонь! Давно было видно, что между вами», «Очень рады за вас, ребята! Самое дорогое золото — в твоих руках, Савелий», «Я рада, что Савелий с Дашей. Очень красивая пара, счастья вам!», «Ребята, пусть всё будет хорошо — и в любви, и в спорте! Побед!», «Я ещё на Олимпиаде поняла, что между ними искра. Рада за вас, ребята, красавчики», — так на видео отреагировали подписчики Коростелёва.
Официальных заявлений о романтических отношениях ни Коростелёв, ни Непряева при этом не делали — спортсмены традиционно воздерживаются от комментариев на тему личной жизни.
Возможно, Мальдивы стали уже не первой совместной точкой на отпускной карте спортсменов. Прежде чем отправиться на тропический курорт, Коростелёв и Непряева почти одновременно засветились в Париже: в социальных сетях обоих появились публикации из столицы Франции. Савелий тогда оставил под фотографией Дарьи неоднозначный комментарий: «Классно, конечно, парами отдохнули» — фраза, которую поклонники восприняли как недвусмысленный намёк. Получается, пара последовательно объездила два из самых романтичных мест на планете, при этом так и не назвав происходящее романом.
Нейтральные отношения.
Чтобы понять, почему вокруг российских спортсменов ходит столько слухов о романе, нужно вернуться к декабрю 2025 года. Тогда из всех российских лыжников именно Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. В том же месяце они дебютировали на этапе Кубка мира в Давосе — и стали единственными представителями российских лыж на мировой арене. Эта исключительность их положения неизбежно сближала.
На протяжении всего олимпийского сезона спортсмены активно поддерживали друг друга и мило общались. Коростелёв посвящал посты Непряевой перед стартами на этапах Кубка мира. Дарья в ответ неизменно появлялась в болельщицком секторе, когда стартовал Савелий. Кульминацией совместного сезона стала зимняя Олимпиада-2026 в Италии, которую оба провели в нейтральном статусе. На церемонии закрытия Игр в Италии на стадионе «Арена ди Верона» Коростелёв нёс Непряеву на плечах — жест настолько красноречивый, что видео мгновенно разлетелось по всем спортивным пабликам. Этот эпизод стал для поклонников главным аргументом в пользу версии о романе.
Впрочем, и сам спортивный сезон подбросил романтический материал: в олимпийском марафоне Непряева по ошибке надела чужие лыжи — и позже призналась, что в тот момент думала о Коростелёве:
«Я не перепутала. Я была уверена, что у меня 12-й номер, почему-то я подумала о Савелии. У него был такой номер, и я не знаю, что у меня было в голове. Я подумала, что у меня тоже 12-й номер, вообще, у меня не было никаких сомнений, когда я заехала в бокс, переодела лыжи», — рассказала лыжница в эфире Okko.
Личное — не публичное.
Савелий Коростелёв всегда отличался скрытностью в вопросах о личной жизни и редко давал повод для подобных разговоров. Известно, что у него были длительные отношения с бывшей лыжницей Кристиной Шигиной, работавшей в структуре Федерации лыжных гонок Татарстана. При этом сам спортсмен не афишировал роман, а о том, что они были парой, говорили фотографии, опубликованные в соцсетях девушки. В августе 2025 года в Сети появилась информация, что молодые люди расстались.
История личной жизни Непряевой несколько более публична. Долгое время она встречалась с лыжником Сергеем Волковым — они познакомились ещё во времена выступлений за юниорскую сборную. Сама спортсменка признавалась, что ей было бы крайне сложно строить отношения с человеком вне лыжного мира. В марте 2026 года Волков сообщил о расставании с Дарьей.
«Если честно, я не хотел озвучивать это ни до, ни во время Олимпиады, давления и так хватало. Не хотелось беспокоить или как-то вредить. Но мы расстались ещё в начале января, два месяца мы не вместе», — рассказал спортсмен РИА Спорт.