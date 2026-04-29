У калининградца конфисковали дорогой БМВ за повторное нетрезвое вождение

У жителя Калининграда конфисковали БМВ за повторное нетрезвое вождение, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
23 февраля 2025 года горожанин, ранее привлекавшийся к административной ответственности за пьяное вождение и лишенный водительских прав, снова сел за руль в состоянии опьянения. На дороге его остановили сотрудники ГИБДД.
Мужчина получил 200 часов обязательных работ с лишением права управления авто на 1 год и 7 месяцев.
БМВ ушел в собственность государства.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше