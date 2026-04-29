В селе Утевка Самарской области прошел новый этап профориентационного квиза

Второй этап профориентационного квиза «Формула будущего» для школьников состоялся в селе Утевка Самарской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в администрации Нефтегорского муниципального района.
Квиз представлял собой интерактивную профориентационную игру, в ходе которой подростки познакомились с разными профессиями, решали практические кейсы и проходили мини‑тестирования на выявление склонностей и профессиональных интересов. В игровой форме ребята осваивали навыки командной работы, критического мышления и презентации результатов, а также получили советы по выбору учебных программ. Отдельное внимание было уделено популяризации технического и естественно‑научного образования.
Кадровый центр планирует и далее развивать сотрудничество с предприятиями района и образовательными учреждениями, чтобы создать траектории практико‑ориентированной подготовки для молодежи. В ближайших планах — проведение серии тематических мастер‑классов, экскурсии на производственные площадки и организация стажировок для старшеклассников.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.