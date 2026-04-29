В Пермском крае начнут отмечать региональный День поисковика

Губернатор Пермского края подписал указ об установлении новой знаменательной даты на территории региона. С этого года в Прикамье 2 октября будут отмечать День поисковика.
Знаменательную дату установили в целях признания значимости поисковой работы, укрепления патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. Краевому правительству предстоит подготовить и провести мероприятия, направленные на поддержку и развитие поискового движения, патриотическое воспитание.
Указ главы региона вступил в силу со дня его официального опубликования 28 апреля.