В Ростовской области от клещей обработали больше трех тысяч гектаров зеленых зон

Парки и скверы донского региона начали массово опрыскивать химикатами от клещей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области от клещей обработали больше трех тысяч гектаров зеленых зон. Масштабную профилактику обсуждали на пресс-конференции ТАСС. Подрядчики начали распылять специальные химикаты в скверах региона с самого начала весны.

В первую очередь специалисты обезопасили городские леса и популярные места отдыха. За чистоту детских площадок во дворах сейчас отвечают управляющие компании. Опрыскивание газонов проводят только в сухую и полностью безветренную погоду.

— Мы используем современный комбинированный препарат. После распыления он высыхает за два или три часа. С этого момента трава становится абсолютно безопасной для людей и выгула домашних животных, — объяснила начальник управления благоустройства Ростова Татьяна Сопрыкина.

Напомним, если сразу после обработки пройдет сильный дождь, то защитный эффект полностью исчезнет.

