Спрос на вторичное жилье в Красноярске продолжает расти

В марте 2026 года в Красноярске на вторичном рынке жилья заметно вырос спрос. Это выяснили эксперты платформы «Авито Недвижимость», подведя итоги за прошлый месяц.
Оказалось, что по сравнению с мартом 2025 года продажи подскочили на 26%, а к февралю 2026 года — еще на 12%. Всего в марте красноярцы оформили 125 тысяч договоров купли-продажи. За первые три месяца года сделок стало на 12% больше, чем за тот же период 2025 года. Кроме того, за первый квартал года выросла доля покупок с ипотекой: с 20% до 31%.
Устойчивая тенденция к росту спроса на вторичное жилье наметилась еще в конце 2025 года. В ноябре в Красноярском крае увеличилось число сделок с готовыми квартирами. По данным Росреестра, в последний месяц осени в регионе зарегистрировали три тысячи 480 договоров купли-продажи — это на 17% больше, чем в ноябре 2024 года. Особенно заметно выросли продажи в краевом центре: там количество сделок поднялось с 1342 до 1734: то есть, почти на треть.