Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородским врачам запретили ставить диагнозы с помощью нейросетей

Также запрещено использовать эмодзи в медицинских документах.

Источник: Время

Нижегородские медики формулировали тексты протоколов и заключений с помощью нейросетей. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По его информации, в электронных медицинских документах, которые нижегородцы получают на Госуслугах после визита к врачу, стали встречаться эмодзи — типичные символы, которые использует СhatGPT.

«Ничего плохого в этом нет, если ИИ-алгоритмы берут на себя рутину, а врач контролирует результат», — считает Никонов.

По его данным, около 20% нижегородских медиков регулярно используют ИИ для заполнения документации в поликлиниках и больницах.

Тем не менее, нижегородский Минздрав запретил использовать искусственный интеллект (ИИ) при подготовке документации, направив в подведомтственные учреждения соответствующее письмо.

Никонов при этом рекомендовал медикам грамотнее составлять промты: добавлять «Пиши строго в официально-деловом стиле, не используй эмодзи и вводные слова».

«ИИ может ошибиться в дозировке или терминах, поэтому использовать его как черновик — отлично, но для финального текста — опасно», — заключил он.

Ранее нижегородцам рассказали о профессиях, где ИИ не заменит человека.