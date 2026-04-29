Нижегородским врачам запретили ставить диагнозы с помощью нейросетей

Нижегородские медики формулировали тексты протоколов и заключений с помощью нейросетей. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
По его информации, в электронных медицинских документах, которые нижегородцы получают на Госуслугах после визита к врачу, стали встречаться эмодзи — типичные символы, которые использует СhatGPT.
«Ничего плохого в этом нет, если ИИ-алгоритмы берут на себя рутину, а врач контролирует результат», — считает Никонов.
По его данным, около 20% нижегородских медиков регулярно используют ИИ для заполнения документации в поликлиниках и больницах.
Тем не менее, нижегородский Минздрав запретил использовать искусственный интеллект (ИИ) при подготовке документации, направив в подведомтственные учреждения соответствующее письмо.
Никонов при этом рекомендовал медикам грамотнее составлять промты: добавлять «Пиши строго в официально-деловом стиле, не используй эмодзи и вводные слова».
«ИИ может ошибиться в дозировке или терминах, поэтому использовать его как черновик — отлично, но для финального текста — опасно», — заключил он.
