На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра

По его словам, на совещании обсуждали вопросы строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры, а также готовности отрасли к майским праздникам и предстоящему курортному сезону.
«Правительство работает над тем, чтобы логистика внутренних путешествий становилась удобнее и быстрее. Особое внимание уделено обеспечению транспортной безопасности. Принято решение по увеличению количества пунктов досмотра как со стороны Крыма, так и с материковой части России», — написал Гоцанюк в своем Telegram.
Власти Крыма совместно с федеральными органами работают над тем, чтобы максимально ускорить прохождение досмотра на Крымском мосту, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.