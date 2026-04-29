Власти Ростова отреагировали на инцидент с рухнувшим шпилем на Большой Садовой

Власти Ростова-на-Дону прокомментировали ситуацию с рухнувшим шпилем исторического здания на Большой Садовой, 43/32. Комментарий был опубликован накануне, сразу же после происшествия.
Шпиль ротонды обрушился на крыше здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. После случившегося на месте привлекли спасателей, а территорию для безопасности пешеходов огородили специальными барьерами. Информации о пострадавших не поступало.
— Помещения в здании находятся в частной собственности. Сам дом под управлением УК ООО «Мир вашему дому». Ранее управляющая компания направила заявление комитету по охране ОКН с просьбой выдать задание на проведение работ по сохранению здания, — рассказали в администрации Ростова-на-Дону.
Напомним, летом 2024 году по тому же адресу зафиксировали обрушение штукатурной облицовки балкона.
