Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростова отреагировали на инцидент с рухнувшим шпилем на Большой Садовой

Власти отреагировали после падения шпиля с крыши здания в центре Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону прокомментировали ситуацию с рухнувшим шпилем исторического здания на Большой Садовой, 43/32. Комментарий был опубликован накануне, сразу же после происшествия.

Шпиль ротонды обрушился на крыше здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. После случившегося на месте привлекли спасателей, а территорию для безопасности пешеходов огородили специальными барьерами. Информации о пострадавших не поступало.

— Помещения в здании находятся в частной собственности. Сам дом под управлением УК ООО «Мир вашему дому». Ранее управляющая компания направила заявление комитету по охране ОКН с просьбой выдать задание на проведение работ по сохранению здания, — рассказали в администрации Ростова-на-Дону.

Напомним, летом 2024 году по тому же адресу зафиксировали обрушение штукатурной облицовки балкона.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.