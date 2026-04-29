Защита в сети. Как обезопасить покупки на онлайн-площадках

Покупки на маркетплейсах — часть повседневной жизни. Онлайн-шопинг стал привычным и удобным. Но не стоит забывать о безопасности.
Внимание к деталям.
При совершении сделок на онлайн-площадках и в социальных сетях пользователям важно внимательно относиться к деталям общения и условиям сделки. Мошенники, как правило, действуют по отработанным сценариям. Их можно распознать по ряду характерных признаков.
Об этом сообщил член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Один из самых распространённых сигналов — попытка перевести общение за пределы площадки. Если покупатель или продавец настойчиво предлагает продолжить переписку в мессенджере, по электронной почте или на другом стороннем сервисе, это повод насторожиться. Официальные платформы специально создают встроенные чаты и системы оплаты, чтобы защищать участников сделки, и мошенникам выгодно вывести диалог из этой среды», — подчеркнул он.
Ещё один тревожный признак — чрезмерная спешка. Злоумышленники нередко давят на человека, утверждая, что товар заберут через несколько минут или что деньги нужно перевести срочно, иначе сделка сорвётся. Такая тактика рассчитана на то, чтобы лишить человека времени на проверку информации и принятие взвешенного решения. В результате жертва может согласиться на небезопасные условия — например, перевести предоплату на карту или перейти по неизвестной ссылке.
«Отдельного внимания требуют просьбы перейти по ссылкам или ввести данные на сторонних сайтах. Мошенники часто отправляют поддельные страницы “доставки”, “оплаты” или “подтверждения сделки”, которые визуально копируют известные сервисы. На таких сайтах пользователя просят ввести данные банковской карты, логин и пароль или коды подтверждения. После этого преступники получают доступ к средствам или учётным записям», — сказал депутат.
Подозрительное поведение.
Насторожить должна и неестественно выгодная цена. Если товар предлагается значительно дешевле рыночной стоимости, а продавец при этом отказывается от личной встречи или безопасной сделки через платформу, существует высокая вероятность мошенничества. Часто в таких случаях злоумышленники требуют частичную или полную предоплату, после чего просто перестают выходить на связь.
«Важно помнить, что безопаснее всего проводить сделки внутри самой платформы, используя её официальные инструменты оплаты и доставки. Не стоит переводить деньги напрямую незнакомым людям, сообщать коды из SMS или вводить банковские данные на сомнительных сайтах. Если поведение второй стороны вызывает хотя бы малейшие сомнения, лучше отказаться от сделки — потерянная возможность покупки гораздо менее опасна, чем риск потерять деньги или персональные данные», — заключил парламентарий.