Власти Ростова дали комментарий об обрушении шпиля на памятнике архитектуры

Власти донской столицы прокомментировали падение шпиля ротонды с крыши дома № 43/32 по улице Большой Садовой. Уточняется, что здание является памятником культуры регионального значения, а квартиры в нём принадлежат частным владельцам. Управляет домом компания «Мир вашему дому».
По данным администрации Ростова, ранее управляющая компания уже обращалась в Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Там запросили задание на проведение работ по сохранению этого исторического здания.
Напомним, обрушение произошло накануне, 28 апреля. На месте работали спасатели городского Управления по делам ГО и ЧС. Их действия согласовывали с ГУ МЧС России по Ростовской области. Чтобы обезопасить прохожих, администрация Ленинского района установила вокруг места происшествия защитные ограждения.