В Солонцах начали прокладывать 24 километра водопровода

В Солонцах Емельяновского округа стартовало строительство разводящих водопроводных сетей. Работы ведутся по федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новый трубопровод протяженностью 24 километра проложат по ряду улиц, в том числе Содружества, Свободной, Курской, Победы, Юности, Изумрудной и Рябиновой. В ходе строительства предусмотрена установка 242 водопроводных и 42 дренажных колодцев. Завершить строительство планируется до конца текущего года. Подрядчики завозят строительные материалы, уже выполнили гидроизоляцию пятнадцати колодцев из железобетона. Начали бурить горизонтальный канал для прокладки трубопровода, — уточнил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Игорь Епифанов. Параллельно в рамках краевой программы модернизации ЖКХ продолжится строительство магистрального водопровода от Солонцов до садовых товариществ рядом с поселком и селом Шуваево. Здесь проложат более 6 километров сетей, установят 24 колодца, пять камер и повысительную насосную станцию.