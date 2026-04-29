В Волгограде с 1 мая дачные автобусы перейдут на летний график

Автобус № 54э «Ж/Д Вокзал — с/о Слава» по выходным дням выполняет четыре рейса: отправление от остановки «ЖДВ» в 7:00 и 16:30, обратно от «с/о Слава» в 8:30 и 18:00. Рейсы от «ЖДВ» в 7:00 и от «с/о Слава» в 18:00 следуют с заездом в СНТ «Солнечная поляна».