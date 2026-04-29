Владимир Тужилин займет пост зампредседателя нижегородского правительства

Он будет находиться в должности в статусе исполняющего обязанности.

Источник: Живем в Нижнем

Владимир Тужилин будет исполнять обязанности зампредседателя правительства Нижегородской области. Он сменит Вячеслава Горева, который с 30 апреля покидает свой пост по собственному желанию. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сейчас Владимир Тужилин занимает пост главы нижегородского министерства экологии. Его сменит Ольга Белянина, которая сейчас работает в должности замминистра кадровой политики.

Напомним, что о кадровых перестановках в нижегородском правительстве стало известно 29 апреля. В прошедший четверг губернатор Глеб Никитин также подписал указ о назначении Леонида Самухина на пост министра транспорта и автодорог Нижегородской области.