Владимир Тужилин займет пост зампредседателя нижегородского правительства

Владимир Тужилин будет исполнять обязанности зампредседателя правительства Нижегородской области. Он сменит Вячеслава Горева, который с 30 апреля покидает свой пост по собственному желанию. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Сейчас Владимир Тужилин занимает пост главы нижегородского министерства экологии. Его сменит Ольга Белянина, которая сейчас работает в должности замминистра кадровой политики.
Напомним, что о кадровых перестановках в нижегородском правительстве стало известно 29 апреля. В прошедший четверг губернатор Глеб Никитин также подписал указ о назначении Леонида Самухина на пост министра транспорта и автодорог Нижегородской области.