Красноярку осудили за гибель двух детей в пожаре

Суд признал 21-летнюю жительницу Красноярска виновной в причинении смерти по неосторожности своим малолетним сыновьям в результате пожара.
Напомним, трагедия случилась в апреле 2025 года в двухэтажке на улице Гастелло. Установлено, что мать оставила в квартире без присмотра двух спящих детей — трехлетнего и десятимесячного, а сама ушла ненадолго по делам, заперев дверь на ключ и полагаясь на то, что скоро вернется их дедушка. В какой-то момент старший ребенок проснулся и начал играть с зажигалкой — воспламеняя ее возле одежды на сушилке. В результате произошел пожар с выделением окиси углерода, дети задохнулись и погибли.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть малолетних наступила в результате острого отравления продуктами горения.
«Эксперты подтвердили, что огонь начался от пламени зажигалки, оставленной в доступном месте. Мать знала об интересе сына к огню — годом раньше он уже пробовал играть со спичками. Расследование показало: дети бывали одни и раньше, в доме курили. Но мать настаивала: “Это несчастный случай без связи с причинами пожара, дедушка обещал прийти и посидеть с детьми”», — рассказали в прокуратуре.
По ч. 3 ст. 109 УК РФ суд приговорил красноярку к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Отбывание наказания отсрочено на период ее беременности и до достижения родившимся ребенком возраста 14 лет.
