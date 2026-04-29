Красноярку осудили за гибель двух детей в пожаре

Напомним, трагедия случилась в апреле 2025 года в двухэтажке на улице Гастелло. Установлено, что мать оставила в квартире без присмотра двух спящих детей — трехлетнего и десятимесячного, а сама ушла ненадолго по делам, заперев дверь на ключ и полагаясь на то, что скоро вернется их дедушка. В какой-то момент старший ребенок проснулся и начал играть с зажигалкой — воспламеняя ее возле одежды на сушилке. В результате произошел пожар с выделением окиси углерода, дети задохнулись и погибли.