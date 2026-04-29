Где в Волжском перекроют дороги 1 и 9 мая 2026

На время празднования Дня Весны и Труда и Дня Победы в городе Волжском Волгоградской области перекроют дороги. Ограничения движения для автомобилистов будут действовать 1 мая и 9 мая 2026 года, говорится в постановлении администрации.
Так, 1 мая 2026 года в Волжском перекроют второй съезд направо с проспекта Ленина после гостиницы «Ахтуба». Въезд на территорию парка Волжский будет запрещен с 15.00 до 20.00.
В схеме перекрытия дорог на День Победы в Волжском тоже одна улица. 9 мая 2026 перекроют движение транспорта с 9.30 до 11.00 часов на улице Лысенко от улицы Чапаева до улицы Красных Комиссаров.
