Где в Волжском перекроют дороги 1 и 9 мая 2026

В схеме перекрытия дорог на 1 Мая и День Победы в Волжском две улицы.

Источник: Комсомольская правда

На время празднования Дня Весны и Труда и Дня Победы в городе Волжском Волгоградской области перекроют дороги. Ограничения движения для автомобилистов будут действовать 1 мая и 9 мая 2026 года, говорится в постановлении администрации.

Так, 1 мая 2026 года в Волжском перекроют второй съезд направо с проспекта Ленина после гостиницы «Ахтуба». Въезд на территорию парка Волжский будет запрещен с 15.00 до 20.00.

В схеме перекрытия дорог на День Победы в Волжском тоже одна улица. 9 мая 2026 перекроют движение транспорта с 9.30 до 11.00 часов на улице Лысенко от улицы Чапаева до улицы Красных Комиссаров.

