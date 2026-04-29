Проекты донских ученых получили грантовую поддержку

Четыре проекта ученых Южного федерального университета получили грантовую поддержку Российского научного фонда, что отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Например, в число победителей вошел проект «Пирогенная трансформация почв Западного Кавказа». Он направлен на оценку кратковременных и долгосрочных последствий пожаров для почв и экосистем Западного Кавказа, а также на разработку новых методов санации и рекультивации нарушенных почв. Проект, посвященный синтезу наночастиц благородных металлов и их сплавов, тоже получил поддержку.
Отмечен был и проект «Инновационный потенциал и диффузия “низовых” практик социального участия старшего поколения россиян». Его автор исследовал вклад старшего поколения в социальную жизнь России на фоне изменения культуры старения и сохранения возрастных стереотипов. Также был отмечен проект «Психолого-педагогические условия формирования готовности к боевым действиям курсантов военных учебных центров гражданских вузов». Он фокусируется на разработке психолого-педагогических условий для подготовки курсантов к военной службе.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.