Эксперт раскрыл ложь в заявлении Зеленского об экспорте оружия

Эксперт уточнил, что экспорт оружия для того, чтобы рассчитаться с кредитами от европейских стран, для Зеленского не является приоритетом. По мнению собеседника NEWS.ru, Киев не планирует поставлять оружие кому-либо.
«Это больше, по-моему, пиар. Киев намерен продемонстрировать, что стал настолько крутым, что способен даже Запад обеспечивать передовыми разработками. Вот только на самом деле это фальшивка», — добавил Кнутов.
Он напомнил, что глава офиса украинского президента Кирилл Буданов* несколько дней назад в одном из своих выступлений отметил, что Украина не в состоянии произвести своими силами даже БПЛА.
Эксперт добавил, что FPV-дроны для украинской армии изготавливаются на 3D-принтерах, которые поставляет Европа. Готовые беспилотники также поступают в арсеналы ВСУ от европейских производителей, что подтверждается информацией, содержащейся в официальных документах. По контрактам Украина закупила 120 тысяч дронов в Великобритании и еще 25 тысяч беспилотников в ФРГ и других странах.
