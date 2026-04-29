Эксперт раскрыл ложь в заявлении Зеленского об экспорте оружия

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о стратегии поставок украинского оружия в страны Запада не соответствуют действительности, так как Киев не способен самостоятельно выпускать ни одно оружие. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что экспорт оружия для того, чтобы рассчитаться с кредитами от европейских стран, для Зеленского не является приоритетом. По мнению собеседника NEWS.ru, Киев не планирует поставлять оружие кому-либо.

«Это больше, по-моему, пиар. Киев намерен продемонстрировать, что стал настолько крутым, что способен даже Запад обеспечивать передовыми разработками. Вот только на самом деле это фальшивка», — добавил Кнутов.

Он напомнил, что глава офиса украинского президента Кирилл Буданов* несколько дней назад в одном из своих выступлений отметил, что Украина не в состоянии произвести своими силами даже БПЛА.

Эксперт добавил, что FPV-дроны для украинской армии изготавливаются на 3D-принтерах, которые поставляет Европа. Готовые беспилотники также поступают в арсеналы ВСУ от европейских производителей, что подтверждается информацией, содержащейся в официальных документах. По контрактам Украина закупила 120 тысяч дронов в Великобритании и еще 25 тысяч беспилотников в ФРГ и других странах.

Ранее стало известно, что ЕС может изменить условия выделения Киеву займа на 90 млрд евро. Часть выделяемой суммы в Евросоюзе намерены потратить на проведение налоговых реформ на Украине.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Кирилл Буданов*: биография нового главы офиса президента Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Новый глава офиса президента Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше