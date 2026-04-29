В Красноярске «Бессмертный полк» пройдёт в очном формате

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Акцию «Бессмертный полк» в День Победы вновь проведут в традиционном очном формате.
Подготовка к шествию уже началась: вместе с активистами движения и «Волонтерами Победы» проработаны маршрут, вопросы безопасности и программа по ходу колонны.
Как и в прошлом году, акция пройдет на правобережье рядом со стелой «Город трудовой доблести». Ожидается, что участие в ней примут тысячи жителей края — в 2025 году к шествию присоединились более 100 тысяч человек.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что акция остается важной частью сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны. Он также сообщил, что сам планирует пройти в колонне с портретами своих родственников-фронтовиков.
