За VPN в мобильной сети волгоградцам, возможно, придется платить

Минцифры разрабатывает механизм дополнительной тарификации для пользователей сотовых сетей. Пока речь не идет о проводном домашнем интернете.
Ассоциация компаний связи уточняла, планируется ли лимит в 15 Гб на VPN-трафик. Исполнительный директор ассоциации Ярослав Дубовиков пояснил: технически разделить международный трафик и VPN невозможно — протоколы позволяют маскировать данные, — пишет «Ъ».
Фактически ведомство ставит знак равенства между ними. Если меру реализуют, доступ к российским ресурсам останется в пакете оператора, а за каждый гигабайт сверх лимита к зарубежным сайтам придется платить.
Ожидаемая ставка — 150 ₽ за 1 Гб. Расходы абонентов могут вырасти до тысяч и десятков тысяч рублей. Загрузки VPN-приложений в России уже выросли в 14 раз. Эксперты отмечают: полностью отследить и заблокировать весь VPN-трафик можно только при отключении международного обмена и работе через «белые списки» Роскомнадзора.
Глава ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская предупредила: многие разработчики используют зарубежные компоненты и ИИ-модели. Плата за международный трафик повысит стоимость их продуктов, а это ударит по рынку в целом.
Ранее Минцифры требовало от операторов ввести плату за VPN с 1 мая, но компании попросили отсрочку из-за неготовности биллинговых систем. Источники допускают перенос меры на 1 сентября или начало 2028 года.
