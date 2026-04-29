Нижегородцам напомнили, как помочь пассажиру в метро при ухудшении самочувствия

Нижегородцам напомнили, как вести себя, если человеку в метро стало плохо. Рекомендации опубликованы в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.
«Если пассажиру стало плохо в вагоне, лучше не проявлять самодеятельности, а сразу же использовать экстренную кнопку “Связь с машинистом”. По инструкции, он должен вызвать врача скорой помощи к ближайшей станции», — напомнили жителям.
Если же человеку стало плохо прямо на станции, то нужно обратиться к дежурному или к сотруднику УВД на метрополитене. До прибытия «скорой» они смогут оказать первую помощь больному. Кроме того, на каждой станции метрополитена должна быть аптечка первой помощи.
Ранее была представлена схема тоннелей метро под улицей Максима Горького в Нижнем Новгороде.