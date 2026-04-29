Нижегородская область вошла в число лидеров по числу заявок на конкурс «Быть, а не казаться»

Рекордные 80 тысяч заявок поступили на конкурс наставников в этом году.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и глава Росмолодёжи Григорий Гуров подвели итоги приёма заявок на третий Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться». Об этом сообщают организаторы конкурса.

Инициатива, запущенная по поручению президента РФ Владимира Путина, фокусируется на лучших практиках наставничества, патриотическом воспитании, формировании кадрового резерва и поиске лидеров — в том числе среди участников СВО.

«Развитие гармоничной, патриотичной и социально ответственной личности — ключевая цель нацпроекта “Молодёжь и дети”. Конкурс помогает её достичь: в этом сезоне поступило 80 тысяч заявок. Средний возраст наставников — 30 лет, треть участников — молодёжь до 18 лет», — подчеркнул Чернышенко.

Заявки принимали в номинациях «Начинающий наставник» (35% от общего числа), «Опытный наставник» (38%), «Наставник-лидер», «СВОй наставник», «Наставник на службе». Новинка — категория «Быть примером» для команд (наставник + подопечный), работающих с подростками группы риска.

«Конкурс открывает двери в профессиональное сообщество и кадровый резерв. Участники — школьники, учителя, ветераны СВО, пожарные, микробиологи, балетмейстеры. Лидеры по заявкам: Москва, Нижегородская, Кемеровская, Белгородская области, Татарстан. Впервые подключилась Абхазия», — рассказал Гуров.

Наставничество — основа воспитания ответственного поколения. В России действуют свыше 60 тысяч военно-патриотических клубов, где ветераны СВО всё чаще берут роль наставников. Внедрены отраслевые стандарты и программа наставничества.

Примеры успеха вдохновляют: Алина Пантелеева в 2024-м выиграла как «Молодой наставник», в 2025-м стала экспертом, а ныне работает в Роспатриотцентре Росмолодёжи, развивая конкурс и преподавая в Президентской академии. Тимур Кусербаев из Башкирии, раненый под Угледаром, победил и теперь является наставником для сирот. Ветеран СВО Дмитрий Белитский занимается с подростками с девиантным поведением.

Итоги этапа подведут в мае.

Организаторы: Роспатриотцентр Росмолодёжи, Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ, общество «Знание», программа «Больше, чем путешествие», Движение Первых и центр «ВОИН».

