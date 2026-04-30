Секреты мастеров: ремесленные традиции народов Поволжья

Республика Башкортостан
Культура Башкортостана — это уникальный сплав кочевых традиций тюркских народов и оседлого быта лесостепной полосы. Она яркая, самобытная и очень «осязаемая».
- Государственный заповедник «Шульган-Таш»: известен как центр бортевого пчеловодства — древнего башкирского промысла по добыче дикого меда. Туристы могут посетить пасеки и продегустировать настоящий башкирский мед.
- Колодно-бортевая пасека у горы Торатау: на экскурсиях гостям рассказывают об уникальных свойствах башкирского меда, устройстве колод и бортей.
- «Башкорт аты» — ежегодный международный фестиваль лошадей башкирской породы, который проводится на берегу озера Графское в Баймакском районе. В программе — конные парады, джигитовка, национальные игры, выступление фольклорных коллективов и горловое пение под курай (национальный духовой инструмент).
- Сабантуй — грандиозный праздник окончания полевых работ с борьбой куреш, скачками, песнями и плясками.
- Эпос «Урал-батыр» — древний эпос башкирского народа, который передавался из уст в уста тысячи лет. Сегодня его можно услышать в исполнении сказителей на национальных праздниках и фестивалях.
- Визит-центр «Тура-хан» (Чишминский район) — интерактивный комплекс у мавзолея XIV века, где проходят мастер-классы по созданию башкирских нагрудников, концерты и лекции о кочевой культуре.
- Этнокомплекс у шихана Торатау: сувенирная лавка, кафе с национальной кухней, историко-культурный центр и гостевые юрты для проживания. Здесь же проводят мастер-классы по изготовлению элементов национальной одежды и традиционных изделий.
Республика Марий Эл
Здесь можно познакомиться с культурой народа мари, который до сих пор хранит древние традиции и веру в силы природы. Местные жители молятся в священных рощах, вышивают обереги и пекут трехслойные блины по вековым рецептам.
- Этнографический музей под открытым небом им. В. И. Романова — ожившая марийская деревня из прошлого: полное погружение в старину, знакомство с местным бытом и проба народных ремесел.
- В этнографическом комплексе в деревне Шлань местный мастер Алексей Иванов не только показывает, но и учит желающих плести из ивы корзины, кресла и детские погремушки.
- Эпос о богатыре Онаре — марийский герой, великан, который защищал свой народ и создавал реки и озера. Легенды о нем передаются из уст в уста и оживают на фольклорных праздниках.
- «Пеледыш пайрем» — праздник цветов, марийский аналог Ивана Купалы, который отмечают летом. Вы увидите всю красоту марийских костюмов, услышите гусли и увидите народные гуляния, которые не меняются столетиями.
- «Земля предков» — масштабный межрегиональный фольклорный фестиваль у подножия горы Поста Сир.
- Этногастрономический мюзикл «Боги земли мари» — уникальный формат, где зрители прямо во время представления пробуют блюда национальной кухни.
- Этнографический комплекс в деревне Шоруньжа (Моркинский район): здесь можно увидеть традиционную марийскую усадьбу, попробовать еду из печи, поучаствовать в обрядах и научиться ремеслам.
- Этноцентр в Мари-Туреке — здесь знакомят с историей, традициями и костюмами, угощают знаменитыми блинами коман мелна.
- Культурно-выставочный центр «Башня» (Йошкар-Ола) — здесь современное искусство обращается к истокам: традиционная вышивка, резные наличники, инсталляции о связи природы и культуры.
Республика Мордовия
Мордовский народ (эрзя и мокша) сохранил уникальные этнографические традиции, которые сегодня превращаются в самобытный арт-стиль. Здесь можно увидеть, как оживают древние обряды, и научиться плести пояса на дощечках, которыми пользовались наши предки.
- Дом-музей «Этно-Кудо»: повествует о жизни, быте и обычаях мордовского народа. Представлены традиционные костюмы, орудия труда, домашняя утварь, посуда и предметы декора, сделанные руками мастеров.
- Музей деревянного зодчества (Саранск): здесь собраны подлинные амбары, избы и мельницы, привезенные со всей республики.
- Музей тавлинской деревянной игрушки: здесь представлены изделия, выполненные в тавлинском стиле. Он характеризуется определенными приемами обработки дерева, формой и росписью игрушек.
- Этнографический комплекс «Мордовское подворье» — музей под открытым небом в Саранске, знакомящий с бытом, традициями и культурой мокшанского и эрзянского народов.
- Старая Теризморга — село, которое называют настоящей этнодеревней и меккой для туристов. Здесь находится Центр мокшанской национальной культуры.
- Республиканский краеведческий музей им. И. Д. Воронина (Саранск) — здесь реализуют проект «Живой язык. Продолжение» с экскурсиями на мокшанском и эрзянском языках, интерактивными программами и мастер-классами. На территории работает этнографический комплекс «Мордовское подворье».
- Село Шокша — место компактного проживания эрзян-шокши, где сохранились особые этнографические традиции.
- «Раськень озкс» («Родовое моление») — республиканский национально-фольклорный праздник, где оживают древние обряды и песни.
- Эпос «Масторава» — поэтическое сказание о создании мира, богах и героях.
- Масштабный фестиваль «Шумбрат»: здесь можно увидеть лучшие образцы народных промыслов, послушать песни и попробовать национальные блюда.
- Урусовские валенки — бренд региона, теплая и красивая обувь, которую валяют мастера по старинным технологиям.
Республика Татарстан
Это перекресток европейской и азиатской культур, где богатая история соседствует с живописными ландшафтами, сформированными Волгой и Уральскими предгорьями.
- Театр им. Камала — один из старейших национальных театров России и современный символ татарской культуры.
- Национальный комплекс «Туган Авылым» в Казани — настоящая этнодеревня с бревенчатыми домиками, ремесленными мастерскими (кузница, ткацкие станки, гончарный круг), музеем игрушки «Мишкин дом». Здесь проходят мастер-классы по холодному тиснению по коже, также можно попробовать себя в лепке глины и литейном мастерстве.
- Арский историко-этнографический музей «Казан арты» — более 11 000 экспонатов, включая ручные каменные жернова, стол мастера по серебру и интерьер старинной кожевенной мастерской.
- В Бавлах работает действующая гончарная мастерская, где мастера не только демонстрируют старинные техники, но и проводят экскурсии по истории крестьянской утвари. Гостей ждет чаепитие из самовара с блинами из дровяной печи.
- Фестиваль «Луковая долина» (Черемшан) — масштабный праздник, на котором проходит конкурс «Вековые обряды» с реконструкцией старинных ритуалов, состязание красавиц, народные песни, «луковые бои» и десятки мастер-классов.
- Фестиваль «Чатыр тауда җыен» (Азнакаево) — грандиозное событие у подножия горы Чатыр-Тау, которое объединяет до 40 фольклорных коллективов. Здесь можно увидеть театрализованное представление «Легенды Чатыр-Тау», национальные игры и соревнования по борьбе на лошадях.
- Фестиваль «Халык жәүһәрләре» («Народные жемчужины») — межрайонный праздник, на котором собираются коллективы из разных районов Татарстана и Башкортостана. Здесь звучат древние мунажаты — духовные песнопения.
- Музыкальный центр имени Альфии Авзаловой в «Туган Авылым»: здесь можно познакомиться с музыкальной культурой и национальными инструментами.
- Сабантуй — народный праздник окончания весенних полевых работ с борьбой на поясах (куреш), бегом в мешках, лазаньем на столб и морем песен.
Удмуртская Республика
Здесь можно услышать горловое пение под крезь, пройти обряд наречения именем и попробовать самую вкусную выпечку в своей жизни.
- Музей «Купеческая чайная»: посетители увидят, как проходили чайные церемонии в старину, и попробуют традиционный русский чай.
- Национальный музей Удмуртской Республики им. К. Герда (Ижевск) — здесь регулярно проходят выставки, представляющие образ удмуртского народа через уникальные мужские и женские промыслы.
- Музей-заповедник «Лудорвай» — главный этнографический центр под открытым небом. Здесь собраны настоящие строения удмуртов — избы, усадьбы и даже столетняя ветряная мельница. В музее проходят мастер-классы по традиционной кухне, можно познакомиться с мифологией, узнать о народном костюме и ткачестве.
- В музее живых ремесел «Добрянка» под Воткинском можно не только увидеть, как изготавливают глиняные игрушки и плетут корзины, но и самому сделать обереги, вырезать что-нибудь из дерева или выковать подкову на удачу.
- В Центре удмуртской культуры в деревне Старые Быги гости могут пройти обряд наречения удмуртским именем — сакральный ритуал, который, согласно верованиям, способен поменять судьбу.
- В Центре удмуртской культуры в деревне Карамас-Пельга гости могут стать свидетелями уникального обряда «Три свадьбы».
- «ГуртFEST» — международный фестиваль деревенской культуры, который проходит в «Лудорвае» в середине августа.
- Республиканский Гербер — праздник окончания весенних полевых работ, на котором проходит публичный обряд освящения каши с молениями богам.
- Усадьба Тол-Бабая (село Шаркан) — резиденция удмуртского Деда Мороза. Здесь можно окунуться в мир удмуртского фольклора и традиций, отведать ароматные пироги, покататься на тюбингах и снегоходах.
- Крезь (горловое пение) — традиционные удмуртские напевы.
Чувашская Республика
Чуваши — один из самых многочисленных тюркских народов России. Они бережно хранят свою идентичность, щедро делясь ею с гостями.
- Музей чувашской вышивки: здесь можно создать уникальный сувенир на память под руководством местных мастериц.
- Этнокомплекс под открытым небом «Чуваш Керем» (деревня Малый Сундырь): программа включает знакомство с чувашской культурой, дегустацию блюд национальной кухни, традиционный свадебный обряд и примерку ярких народных костюмов.
- Этнокомплекс «Ясна» (Чебоксарский район): здесь регулярно проводят свадебные обряды и театрализованные представления. После — этнодискотека и чай у костра.
- Праздник «Акатуй» — всенародный праздник земли и плуга, который отмечают 24 июня, в День республики. В программе — чувашская свадьба, национальные блюда и пиво из большого деревянного ковша.
- Кедровая тропа «Тракен» (Красноармейский округ) — маршрут, посвященный культуре чувашского народа и легендам о болгаро-чувашском богатыре Уби. Посетители могут послушать чувашские песни, попробовать традиционные блюда, поучаствовать в старинных обрядах и посадить саженец кедра.
- Этнографический комплекс «Пархатар» — скульптурная группа из 12 фигур, символизирующих месяцы, и четырех скульптур, символизирующих времена года.
- Ибресинский этнографический музей под открытым небом: здесь можно увидеть крестьянские усадьбы конца XIX — начала XX века, курную избу, ветряную мельницу конца XIX века, двухэтажный амбар, пивоварню, колодец-журавль и коллекцию чувашских костюмов и украшений.
Пермский край
Здесь до сих пор варят соль по старинным рецептам, куют подковы на удачу и ткут пояса с древними узорами, защищающими от зла.
- Музей деревянной скульптуры: тут собрано более 40 деревянных скульптур различных размеров — от крошечных до шести метров в высоту. Поделки сделаны из пней, коряг и подручного материала.
- Кочевский музей этнографии и быта — это книги, картины, скульптура, вещественные находки, одежда, тканые пояса, изделия из дерева, бересты и глины, монеты и многое другое.
- «Страна Вису» — уникальный этнопарк коми-пермяцкой культуры, на котором представлены артефакты местного промысла.
- Музей ложки: здесь собраны древние ложки из археологических раскопок, чугунная ложка для отливки пушечных ядер, ложка соловецкого старообрядца
и т. д.Экспозиция насчитывает более 3000 экспонатов из 81 страны.
- Музей крестьянского быта под открытым небом «Деревня Ермака» — небольшая старинная деревенька, огороженная деревянным забором. Здесь представлены предметы и элементы древнерусского быта — мельница, сторожевая башня, колодец с телегой, изба Ермака, ремесленный двор, ладья Ермака, часовня, сувенирная лавка.
- Музей-заповедник «Сользавод» — музей деревянного промышленного зодчества XIX века под открытым небом, демонстрирующий технологическую цепочку солеварения в России
XVII—XX вв.
- Галерея домовой росписи посвящена оформлению предметов быта и убранства избы.
- Хохловка — село, где можно познакомиться с традициями деревянного зодчества. Летом здесь проводятся этнические фестивали.
- «Кунгурская керамика» — настоящее промышленное производство с вековыми традициями.
- Ремесленный двор в Перми: здесь под открытым небом расположился настоящий музей ремесел: работают кузница, кожевенная мастерская, гончарная мастерская Виталия Чернова. Можно все потрогать, посмотреть и попробовать сделать своими руками.
- Пермский дом народного творчества «Губерния» (Пермь) — главный центр сохранения и развития народной культуры в регионе. Здесь проходят концерты фольклорных коллективов, мастер-классы, семинары по традициям и этнографии.
- Промыслотека «Яснодело»: здесь мастера традиционных ремесел проводят мастер-классы по работе с разными материалами: деревом, берестой, камнем, глиной.
- Фестиваль «Зов Пармы» (с. Серегово) — масштабный этнофестиваль, погружающий в атмосферу живой истории и традиций Прикамья.
- «Строганов Фест на Каме» (август, Усолье) — фестиваль культурного наследия, посвященный династии Строгановых. Насыщен мастер-классами от варки соли и помола зерна до кузнечного дела и росписи усольских изразцов с птицей Сирин.
Кировская область
Здесь сохранились ремесла, известные далеко за пределами России: глиняные игрушки, кружева, которые украшали императорскую семью, и шкатулки из капа с секретами.
- Центр современных народных художественных промыслов и ремесел Кировской области — главная площадка, где можно купить изделия народных промыслов и сувениры, а также посетить выставки, семинары, конкурсы, мастер-классы и экскурсии.
- Музей Вятского самовара с большой коллекцией самоваров и историей дореволюционного быта.
- Музей «Дымковская игрушка: история и современность»: здесь хранится более 700 экспонатов, можно записаться на мастер-класс, на котором мастерицы раскроют секреты создания знаменитых фигурок.
- Фестиваль «Чудо» (пгт. Афанасьево) посвящен традициям коми-пермяков. Здесь выступают фольклорные коллективы с песнями на коми-пермяцком языке, мастера демонстрируют изящные вышивки и искусные деревянные изделия, а гости пробуют национальные блюда.
- Фестиваль «Между Лузой и Двиной» (г. Луза) — межрегиональный фестиваль семейного фольклора, где работает выставка декоративно-прикладного творчества и проходит праздник русской печки с конкурсами.
- Единый день фольклора (Киров) — народное гулянье, где можно познакомиться с традиционными женскими рукоделиями, освоить вятскую роспись, увидеть работы из дерева, лоскутное шитье, керамику и купить изделия мастеров на ярмарке.
- Эколого-этнографический праздник «Иван Травник» (заповедник «Нургуш») — летний праздник, на котором проходят мастер-классы по созданию народных кукол, росписи деревянных и керамических изделий, плетению венков, традиционные русские забавы, дегустации травяного чая и похлебки.
Нижегородская область
Культура здесь пропитана духом купечества, судоходства и великой русской словесности, а хохломская роспись стала одним из самых узнаваемых российских брендов в мире.
- Хохломская роспись — визитная карточка региона. Фабрика «Хохломская роспись» (Семенов) — главное место, где создается знаменитая хохлома.
- Музей городецкой росписи рассказывает об истории этого искусства. Мастера не только хранят традиции, но и развивают их.
- Фабрика «Городецкая роспись» — предприятие, которое занимается производством сувениров и традиционных изделий. Здесь можно понаблюдать за работой мастеров и самим попробовать расписать деревянную заготовку.
- Фабрика «Городецкая золотная вышивка» специализируется на производстве традиционных швейных изделий.
- Семеновская матрешка — еще один знаменитый бренд, родившийся на нижегородской земле. На мастер-классах можно попробовать расписать матрешку своими руками и увезти домой уникальный сувенир.
- Казаковская филигрань — тончайшее ювелирное искусство из села Казаково, где из металлической нити создают ажурные узоры, похожие на кружево.
- Фестиваль «Голос традиций» (село Хирино, Шатковский округ): здесь проходят мастер-классы от ремесленников, народные игры и забавы, работает ярмарка изделий.
- Ярмарка «Секреты мастеров» (Нижний Новгород) собирает около 100 мастеров и ремесленников. Здесь же проходят мастер-классы по изготовлению сувениров в традиционных техниках.
- «Приволжский штандарт» (Нижний Новгород) — масштабный фестиваль военно-исторической реконструкции, где средневековые кузнецы, музыканты и рыцари соседствуют со стрельцами и солдатами разных эпох.
- Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор» (Нижний Новгород) — музей деревянного зодчества под открытым небом, где регулярно проходят фольклорные фестивали и праздники.
Оренбургская область
Это край, где легендарный пуховый платок стал известен на весь мир, где казачьи песни переплетаются с башкирскими и казахскими напевами, а национальная деревня под открытым небом объединяет 126 народов.
- Дом Оренбургского пухового платка (село Нежинка). Здесь можно увидеть полный цикл производства пухового платка: от ухода за козами до готового изделия.
- «Национальная деревня» — комплекс из 10 подворий разных народов, населяющих область. Работают десятки тематических площадок, посвященных народной музыке, национальным костюмам, кухням и ремеслам.
- Ландшафтный парк «Луна» (Шарлыкский район). Здесь воссоздана древняя Русь: бревенчатые терема, мельница, резные фигурки животных, гуляют ручные олени.
- Сельская усадьба музея Черномырдина: вас ждет казачья вечерка, народные гуляния и ароматный чай из самовара.
- Исторический фестиваль «Врата великой степи» (Оренбург), на котором работают лагеря сарматов и Древней Руси, площадки стрелецкого войска, испанской пехоты XVII века, салон XIX века.
- Культурно-этнографический фестиваль «ФольклОрь» (Бузулукский бор). Гостей ждут национальные подворья русской и восточной кухни, реконструкция казачьего хутора, дворянских и крестьянских дворов, фолк-театр «Былинный берег» с обрядами и традициями, а также площадка гармонистов и частушечников.
- Усадьба Аксаковых (Аксаково) — это культурный центр, где оживают страницы «Аленького цветочка».
Пензенская область
В этом крае переплетаются дворянская усадебная культура, суровый быт приграничных засечных черт и богатое литературное наследие. Здесь знаменитая абашевская игрушка стала символом народного искусства, а никольский хрусталь поражает тонкостью работы.
- Музей народного творчества (Пенза) — место, где собраны богатые экспонаты, представляющие все промыслы региона.
- Пензенский государственный краеведческий музей представляет экспозиции, посвященные местной природе, истории, этнографии и военному делу.
- Музей мордовского быта в селе Карамалы: тут можно погладить белье «древним утюгом», приготовить крестьянское масло, научиться квасить деревенскую хрустящую капусту и попробовать национальные мордовские блюда.
- Культурно-исторический центр «Кувака» — старинное русское поселение, где каждый желающий может познакомиться со старинным крестьянским укладом в кувакской избе.
- Центр Абашевской игрушки: здесь собраны традиционные изделия-свистульки, выполненные в форме животных.
- Бахметьевский хрустальный завод хранит традиции производства художественного стекла.
- Музей-заповедник «Тарханы» (село Лермонтово, Белинский район) — здесь работает уникальный Центр воссоздания ремесел по работе с глиной, ткачеству и изготовлению кукол-оберегов.
- Музей чувашского быта в селе Бикмурзино (Неверкинский район): гости увидят коллекцию национальной одежды вековой давности, попробуют традиционные дрожжевые блины из печи и научатся пользоваться старинными жерновами.
- Музей стекла и хрусталя (город Никольск): здесь находится целый парк стеклянных скульптур.
- Скульптурный парк «Легенда» (село Рамзай, Мокшанский район) под открытым небом. Здесь можно увидеть огромные фигуры, в том числе памятник комару.
- Фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый» (Пенза) объединяет более 400 мастеров из Пензы, разных городов России, а также из Беларуси, Узбекистана, Армении. Гостей ждут мастер-классы, фотозоны, дегустации, квесты, сказки, музыкальные номера.
- Мордовский национально-фольклорный праздник «Шумбрат»: эрзяне и мокшане встречают гостей многоголосными песнями, хлебом и медом. Проходят национальные спортивные игры, книжная ярмарка, выставка изделий мастеров.
Самарская область
Культура Самарской области — это уникальный сплав волжского вольнодумства, купеческого размаха, индустриального модерна и глубоких фольклорных традиций.
- Этнографический центр «Серебро Севера» (село Ягодное): здесь можно посетить стойбище оленей и деревню с ездовыми собаками.
- Этнопарк дружбы народов (Самара) — грандиозный комплекс под открытым небом, где расположились 20 подворий народов Самарской области. Интерьеры — настоящие мини-музеи со старинными предметами быта, музыкальными инструментами и национальными костюмами.
- Этнографический музей «Горница» (Самара): здесь воссоздан интерьер крестьянского жилища конца XIX века с печью, красным углом и бабьим кутом.
- Этнографический музей «Родная сторонка» (село Заплавное, Борский район). В «Крестьянском доме» можно увидеть макет избы с плетнем, подлинные орудия труда (серпы, цепы, косы), детали упряжи, лапти, ступу для зерна. Местные школьники, которые сами выступают экскурсоводами, покажут технику плетения оберегов и поясов.
- Музей-галерея «Заварка» (Самара) расположен в отреставрированном особняке купца Маштакова. Сотрудники ведут научную работу по исследованию фольклорного наследия Поволжья, изучают историческую застройку, собирают воспоминания старожилов. Проводятся лекции, экскурсии и выставки, посвященные народной культуре.
- Фестиваль русской национальной культуры «Русская березка» (село Савруха) — ежегодный праздник с дегустацией русской национальной кухни, народными играми, выставкой декоративно-прикладного творчества, мастер-классами и выступлениями фольклорных коллективов.
- Чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари» (Самара): каждый коллектив исполняет народные песни и танцы, привозит выставочные экспонаты — национальную одежду и элементы костюмов и домашнюю утварь. На празднике готовят национальные угощения, работает ярмарка изделий народных промыслов.
- Фестиваль мордовской национальной культуры «Масторава» (село Малый Толкай). Здесь гостей знакомят с традиционным укладом жизни мордвы, угощают блюдами национальной кухни, приглашают на народные забавы и мастер-классы, выступают фольклорные коллективы.
Саратовская область
Здесь звенит знаменитая саратовская гармоника с колокольчиками, пекут калачи, которыми славилась вся Российская империя, и возрождают старинные глиняные игрушки.
- Саратовская гармоника — главный музыкальный символ региона. Ее уникальная особенность — колокольчики, которые крепятся на колодку и издают нежный переливчатый звон.
- Национальная деревня народов Саратовской области (Саратов) — этнографический комплекс под открытым небом, где представлены 16 национальных подворий. Регулярно проходят фестивали, концерты и национальные праздники.
- Этнографический музей (Саратов): здесь можно познакомиться с культурой и бытом народов Саратовской области.
- Мастерская Петра Петровича Африкантова — мастер возрождает традиции расписных глиняных игрушек и учит детей делать из глины настоящие произведения искусства.
- Фестиваль «Палитра ремесел» объединяет более 600 мастеров из 28 регионов России и Казахстана. Здесь можно увидеть все: от традиционной вольской игрушки до экологичных украшений из переработанных скейтбордов.
- Фольклорный праздник «Казачьи забавы» посвящен культуре казачества. Включает творческие лаборатории по певческому стилю, народной хореографии и гала-концерт с участием коллективов из разных областей России.
- Программа «Русские забавы» (город Маркс) — фольклорная программа с хороводами, народными играми, мастер-классами по росписи матрешек и созданию традиционных кукол.
- Село Золотое (Красноармейский район): здесь можно создать изделие из керамики на местном производстве, а в праздники — попасть на фольклорные программы.
- В селе Лох Новобурасского района сохранилась старинная водяная мельница, работает сыроварня и пасека.
Ульяновская область
Это земля, где в Акшуатском бору до сих пор плетут из лозы так же искусно, как учили сто лет назад, а в Музее народного творчества собраны уникальные образцы сухокарсунской керамики, признанные настоящим сокровищем.
- Музей народного творчества (Ульяновск) собрал коллекцию изделий народного искусства: резьба по дереву, изделия из капа, лозы, глиняная игрушка, полотенца, посуда старинного гончарного промысла села Сухой Карсун.
- Акшуатский историко-этнографический музей имени В. Н. Поливанова — место, где можно узнать об истории лозоплетения и увидеть работы мастеров.
- Гончарный промысел села Сухой Карсун: во второй половине XIX века здесь работали более ста гончарных мастерских, где делали квашенки, корчаги, сковороды- «жарехи», рукомойники и знаменитые балакири — крынки для молока.
- Гончарный промысел села Шалкино (Павловский район) — еще один самобытный центр гончарства. Потомственный гончар Олег Постнов регулярно проводит мастер-классы по изготовлению глиняной свистульки на областных фестивалях.
- Лозоплетение в Акшуате: здесь изготавливают корзины, сундуки, короба и мебель.
- Музей балалайки с коллекцией авторских инструментов, где можно самому смастерить балалайку.
- Село Калда (Барышский район) — центр пуховязания, где в местном Доме культуры организован музейный уголок с образцами изделий.
- Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина» (Ульяновск): здесь регулярно проходят выставки ремесел, включая экспозицию с плетеными изделиями из лозы, бересты, лыка, джута и шнура.