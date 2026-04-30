Секреты мастеров: ремесленные традиции народов Поволжья

Саратовская гармоника — главный музыкальный символ региона. Ее уникальная особенность — колокольчики, которые крепятся на колодку и издают нежный переливчатый звон.

Национальная деревня народов Саратовской области (Саратов) — этнографический комплекс под открытым небом, где представлены 16 национальных подворий. Регулярно проходят фестивали, концерты и национальные праздники.

Этнографический музей (Саратов): здесь можно познакомиться с культурой и бытом народов Саратовской области.

Мастерская Петра Петровича Африкантова — мастер возрождает традиции расписных глиняных игрушек и учит детей делать из глины настоящие произведения искусства.

Фестиваль «Палитра ремесел» объединяет более 600 мастеров из 28 регионов России и Казахстана. Здесь можно увидеть все: от традиционной вольской игрушки до экологичных украшений из переработанных скейтбордов.

Фольклорный праздник «Казачьи забавы» посвящен культуре казачества. Включает творческие лаборатории по певческому стилю, народной хореографии и гала-концерт с участием коллективов из разных областей России.

Программа «Русские забавы» (город Маркс) — фольклорная программа с хороводами, народными играми, мастер-классами по росписи матрешек и созданию традиционных кукол.

Село Золотое (Красноармейский район): здесь можно создать изделие из керамики на местном производстве, а в праздники — попасть на фольклорные программы.