В Красноярском крае стартовала акция «Служба занятости — ветеранам» к 9 Мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В крае стартовала ежегодная акция «Служба занятости — ветеранам», организованная региональной службой занятости. Проект уже объединил консультантов ведомства и клиентов центров занятости.
Участники акции оказывают адресную помощь ветеранам и их семьям: помогают решать бытовые вопросы, приводят в порядок памятные места и захоронения, а также проводят просветительские мероприятия для молодежи.
Особый акцент в этом году сделан на поддержке семей военнослужащих, находящихся на передовой. Для их родителей, супругов и детей организуются условия, направленные на создание комфортной и безопасной среды, а также предоставляется необходимая социальная помощь.
Организаторы подчеркивают, что акция направлена на объединение усилий общества вокруг добрых дел и сохранение исторической памяти.
Присоединиться к проекту можно через центры занятости населения. Акция продлится до 31 августа.
