Калининградец лишился BMW за повторную езду в нетрезвом виде

В Калининграде у местного жителя конфисковали автомобиль за повторное управление машиной в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области в среду, 29 апреля.
Установлено, что 23 февраля 2025 года мужчина, ранее уже привлекавшийся к ответственности за нетрезвое вождение и лишённый прав, снова сел за руль пьяным. Его действия пресекли сотрудники ГИБДД.
Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ и лишил его водительских прав ещё на 1 год и 7 месяцев. Автомобиль, которым он управлял, был конфискован в собственность государства.
Любителя нетрезвой езды из Гвардейска отправили на общественные работы, а машину нарушителя продадут с аукциона.
