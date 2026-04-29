Бывшему вице-мэру Воронежа Бавыкину не удалось отменить приговор в кассации

Следствие и суд пришли к выводу, что Юрий Бавыкин на посту руководителя управы Коминтерновского района вступил в преступный сговор со своим заместителем Светланой Васьковой и «путем обмана» похитил принадлежавшие девятерым депутатам Воронежской городской думы деньги на общую сумму более 6 млн руб., которые были получены под видом взятки за обеспечение победы кандидатов на выборах депутатов гордумы. Кроме того, осужденный, превышая должностные полномочия, давал распоряжения директору курируемого им комбината благоустройства Левобережного района о безвозмездном выполнении в служебное время мастером ремонтно-отделочных и хозяйственных работ на территории своего домовладения. За период отсутствия на работе мастеру была выплачена зарплата в общей сумме свыше 442 тыс. руб., что «повлекло причинение существенного вреда муниципальному бюджету администрации городского округа».