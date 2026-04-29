В Ростове и Краснодаре накопилось около 150 тысяч непроданных квартир

По данным портала, в донской столице доля свободных лотов составила 71,4%, в столице Кубани — 76,9%. В Ростове-на-Дону сегодня возводится 210 домов в рамках 53 жилых комплексов силами 32 застройщиков. Годом ранее домов было всего 170, а выбор ЖК был шире — 62 проекта. Общий объем предложения на первичном рынке к концу марта достиг 77,8 тыс. квартир общей площадью более 3,6 млн кв. м., что на 8 тыс. лотов или на 11,8% больше, чем в марте 2025 года. При этом метраж в Ростове вырос даже быстрее — на 13,3%.