В Самарской области засеют более 2,2 миллиона гектаров

Свыше 2,2 млн га засеют в Самарской области в ходе весенне-полевых работ в этом году. Это отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Сегодня во всех муниципальных районах работы начаты. Подкормка озимого клина выполнена практически на 50%. Накопленной влаги достаточно, что позволяет провести весь комплекс работ в оптимальные сроки для получения достойного урожая», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.
Руководители сельхозпредприятий отмечают, что государственная поддержка и сотрудничество с научными институтами позволяют закупать отечественный семенной материал высокого класса. Также это помогает выпускать продукцию, соответствующую строгим стандартам, вплоть до сырья для детского питания. Кроме того, на старт посевной кампании в Безенчукском районе вместе с опытными механизаторами вышли учащиеся местного аграрного техникума.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.