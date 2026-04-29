Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области засеют более 2,2 миллиона гектаров

На полевые работы вышли в том числе учащиеся аграрного техникума.

Свыше 2,2 млн га засеют в Самарской области в ходе весенне-полевых работ в этом году. Это отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Сегодня во всех муниципальных районах работы начаты. Подкормка озимого клина выполнена практически на 50%. Накопленной влаги достаточно, что позволяет провести весь комплекс работ в оптимальные сроки для получения достойного урожая», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

Руководители сельхозпредприятий отмечают, что государственная поддержка и сотрудничество с научными институтами позволяют закупать отечественный семенной материал высокого класса. Также это помогает выпускать продукцию, соответствующую строгим стандартам, вплоть до сырья для детского питания. Кроме того, на старт посевной кампании в Безенчукском районе вместе с опытными механизаторами вышли учащиеся местного аграрного техникума.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.