Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парад Победы в Москве впервые с 2007 года пройдет без военной техники

В этом году на Параде Победы на Красной площади не будет колонны военной техники.

В этом году на Параде Победы на Красной площади не будет колонны военной техники, а также воспитанников суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов.

Как сообщили в Минобороны, такое решение приняли из-за «текущей оперативной обстановки». Военная техника не будет участвовать в шествии впервые с 2007 года.

В пешей колонне пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск. Авиационная часть парада состоится: над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных групп, а в финале штурмовики Су-25 раскрасят небо в цвета российского флага.

В ходе трансляции также покажут работу военных, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, несут боевое дежурство и службу, в том числе на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-Морского Флота.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.