Парад Победы в Москве впервые с 2007 года пройдет без военной техники

В этом году на Параде Победы на Красной площади не будет колонны военной техники, а также воспитанников суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов.
Как сообщили в Минобороны, такое решение приняли из-за «текущей оперативной обстановки». Военная техника не будет участвовать в шествии впервые с 2007 года.
В пешей колонне пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск. Авиационная часть парада состоится: над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных групп, а в финале штурмовики Су-25 раскрасят небо в цвета российского флага.
В ходе трансляции также покажут работу военных, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, несут боевое дежурство и службу, в том числе на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-Морского Флота.
