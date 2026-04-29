Более 3,5 млрд решили взыскать с подрядчика Нижегородской станции аэрации

Арбитражный суд Нижегородской области начал слушание по делу, инициированному АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО) против ФАУ «Роскапстрой». Предметом спора стало взыскание с генерального подрядчика 196,4 миллиона рублей неустойки, связанной с нарушением сроков реконструкции Нижегородской станции аэрации (НСА). Информация об этом доступна в картотеке суда.
Заказчик, ОКО, принял решение о расторжении договора с генеральным подрядчиком в одностороннем порядке. На момент расторжения заказчик перечислил подрядчику 6,6 миллиарда рублей, хотя, по утверждению истца, стоимость выполненных работ составила лишь 3,26 миллиарда рублей. Согласно данным источника «Коммерсантъ-Приволжье», невыполненные обязательства «Роскапстроя» оцениваются в 2,9 миллиарда рублей.
Представитель ОКО, Светлана Ермакова, в ходе судебного заседания пояснила, что финальная дата завершения работ по генподряду была установлена на 3 октября 2025 года, однако подрядчик не справился с этим сроком. Она подчеркнула, что заказчик своевременно предоставлял авансовые платежи, но «Роскапстрой» не завершил работы в полном объеме, несмотря на неоднократные письменные уведомления о просрочках. Истец также утверждает, что часть принятых работ так и не была доведена до конца.
В свою очередь, представители «Роскапстроя» отвергли претензии, назвав судебный иск необоснованным. По их словам, все работы были выполнены в полном объеме. Они утверждают, что заказчик собственноручно подписал акт пусковых испытаний первой очереди НСА и принял объект для дальнейшей пусконаладки.
Ответчик считает, что причиной возникшей задержки стало отсутствие своевременной и качественной проектной документации со стороны ОКО, которая, по утверждению «Роскапстроя», до сих пор не получена.
Следующее судебное заседание запланировано на 18 июня. Параллельно ОКО подало еще один иск против «Роскапстроя» на сумму свыше 3 миллиардов рублей, который будет рассматриваться отдельно.
Модернизация второй очереди НСА, ориентировочная стоимость которой составляет около 20 миллиардов рублей, пока не фигурирует в текущих разбирательствах. Проект успешно прошел экологическую экспертизу, и оператор готовится к проведению конкурсных процедур по выбору нового подрядчика.
