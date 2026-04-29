Пензенский завод стройматериалов оптимизирует рабочие процессы

Инструменты бережливого производства будут внедрять на Пензенском заводе строительных материалов по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области.
Предприятие планирует оптимизировать логистические и производственные процессы, сократить время простоя и повысить общую эффективность работы. Компания выпускает продукцию, широко применяемую в городском строительстве и благоустройстве. Также она предназначена для массового применения в частном жилом строительстве и ландшафтном дизайне.
«Завод активно наращивает объемы производства и укрепляет свои позиции на рынке строительных материалов региона. Применение lean-технологий позволит системно подойти к решению операционных задач, сократить издержки без привлечения дополнительных инвестиций и значительно повысить конкурентоспособность. Мы готовы оказать коллективу предприятия всестороннюю экспертную поддержку», — подчеркнул руководитель регионального центра компетенций Пензенской области Павел Ивчатов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.